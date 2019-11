Prima la lite in un locale, poi vengono aggrediti in strada: picchiati tre giovanissimi

Aggrediti in strada dopo un litigio per futili motivi in un locale. E' successo alle dieci di sera di martedì 5 novembre in via Paolo Sarpi, nei pressi di una fermata dell'autobus all'angolo con viale Montello. Le vittime sono tre ragazzi di 15, 16 e 18 anni, tutti di origine cinese.

I primi a giungere sul posto sono stati i sanitari del 118, che - resisi conto della precedente aggressione - hanno avvertito il numero di emergenza 112. Gli agenti della questura hanno raccolto le testimonianze dei tre giovanissimi. A quanto pare, i tre avrebbero trascorso la serata in un locale vicino, e dentro questo bar sarebbe scattata una lite con alcuni uomini.

La lite in un locale

Qualche parola, qualche spintone di troppo, poi gli adolescenti si sono allontanati verso la fermata del bus ma sono stati raggiunti dagli altri, che li hanno aggrediti e picchiati per poi dileguarsi. La polizia ha acquisito le immagini di sorveglianza e verificato che, effettivamente, nel locale c'era stata una lite proseguita poi in strada. Le indagini proseguono per rintracciare i responsabili dell'aggressione. Uno dei giovanissimi è stato portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo.