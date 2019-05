Pasticche 'firmate' Rolex, i fidanzati con 1526 dosi di ecstasy e 300 grammi di ketamina

Diciotto anni lui, ventuno lei. Eppure, evidentemente, già con gli agganci giusti. Due fidanzatini cinesi sono stati arrestati venerdì dalla Squadra Mobile di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, che avevano il sospetto che i due spacciassero, li hanno fermati in via Paolo Sarpi - "cuore" della Chinatown meneghina - e li hanno subito portati nel loro appartamento di via Plana, poco distante. Lì, i dubbi degli investigatori sono diventati certezze.

Da un cassetto della camera da letto sono infatti saltate fuori due bustine con all'interno 1.526 pasticche di ecstasy con su impresso il logo della Rolex. L'Mdma, venduta a 40 euro al grammo, avrebbe fruttato ai due oltre 60mila euro. Sempre nel cassetto i poliziotti hanno anche trovato 300 grammi di ketamina, il cui valore sul mercato arriva fino ai venti euro a dose. La droga - questa la convinzione degli agenti, coordinati dal dirigente Vittorio La Torre - sarebbe poi stata venduta nella comunità asiatica.

Il 18enne, che era già finito in manette a febbraio scorso per tentato omicidio dopo una rissa in via Padova, e la fidanzata, che ha precedenti per furto, sono quindi stati arrestati e portati in carcere.