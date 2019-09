Ecco il nuovo parco lineare nel cuore di Milano: sarà grande oltre 3mila metri quadrati

Sarà pronto per l'estate del 2020 il nuovo parco accanto alla Fondazione Feltrinelli di Piazzale Baiamonti a Milano. L'annuncio è arrivato dall'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran nella mattinata di giovedì 19 settembre, poco prima che gli operai iniziassero i lavori nell'area.

Il nuovo parco: come sarà

L'area verde, 3.300 metri quadrati progettati dallo studio Herzog&De Meuron e SD Partners, si svilupperà come un ampio boulevard e diventerà un nuovo luogo di socializzazione e incontro per il quartiere. Oltre alla piantumazione di 30 alberi tra magnolie, pirus calleryana, prunus, koelreuteria paniculata, platanus vallis clausa, saranno sistemate alcune aiuole a protezione dei platani già presenti lungo viale Crispi. Saranno inoltre ampliati i percorsi pedonali e ciclabili e garantito un sistema di illuminazione dei nuovi spazi.

Il cantiere è iniziato con un anno di "ritardo" perché nel 2018, durante gli interventi di bonifica, erano state portate alla luce dei resti delle mura spagnole del XVI secolo, che "avevano richiesto indagini approfondite da parte della Sovrintendenza e comportato il relativo slittamento nel cronoprogramma dei cantieri", precisa Palazzo Marino in un comunicato. Concluse le bonifiche e ottenuti i collaudi e le certificazioni da parte di Arpa e di Città Metropolitana, i lavori per la realizzazione del boulevard si avviano ora sotto la direzione di Coima sgr.

"Parte un intervento attesissimo per il quartiere e importante per tutta la città, perché ogni parco, ogni area piantumata, ogni nuovo albero, rappresenta un tassello del grande piano di forestazione cui stiamo lavorando per rendere Milano più verde e sostenibile", ha dichiarato l’assessore Pierfrancesco Maran.

Piazzale Baiamonti: arriva la nuova Piramide

Nei prossimi mesi, inoltre, scatteranno i lavori per la seconda "piramide" di Porta Volta, edificio gemello (ma più piccolo) di quello che ospita la sede di Fondazione Feltrinelli e Microsoft; verrà realizzata nell'area dove fino al 2017 si trovava un distributore di benzina.