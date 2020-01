Capodanno cinese a Milano 2020, tutto pronto in Paolo Sarpi per la sfilata del 2 febbraio

Fervono i preparativi alla Cinatown di Milano, in via Paolo Sarpi, dove sono state appese le tradizionali lanterne che ogni anno colorano la via in occasione dell'attesissimo Capodanno cinese, che quest'anno cade sabato 25 gennaio. Dopo aver appena concluso i 12 mesi nel segno del maiale, quest'anno sarà la volta del topo, il segno dell'oroscopo cinese che indica prosperità e ricchezza.

Diverse le parate in programma per la città, con un gruppo di acrobati che arriveranno appositamente dalla Cina sfilande per le strade con le tradizionali maschere del dragone e del leone. Si parte il 31 gennaio, alle 10, presso l'istituto Giusti D'Assisi di via Giusti 15, seguita, alle 11 e alle 18 dagli spettacoli al liceo Fermi di via Alfieri e alla scuola Pastor Angelicus di via Pier Francesco Cittadini. È invece fissata per domenica 2 febbraio alle 14 la tradizionale sfilata in via Paolo Sarpi, evento clou del Capodanno cinese 2020, seguita da quella in piazza Duomo del 3 febbraio. Spettacoli in programma anche fuori città: a Baranzate sabato 8 febbraio alle ore 16 presso l'International School of Europe, a Binasco (domenica 9 alle 11 in via Dante Alighieri) e a Lachiarella, sempre domenica 9 febbraio, presso S.P. 40 Il Girasole Pad. 1 alle ore 13.