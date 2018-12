Boato nella notte a Chinatown, esplode una bombola dentro a un karaoke: attimi di paura

Prima l'esplosione e il boato. Le vetrine che si infrangono e i calcinacci che precipitano a terra. Attimi di paura nella notte tra venerdì e sabato 29 dicembre in un karaoke di via Paolo Sarpi a Milano, devastato dall'esplosione di una bombola del gas.

Tutto è accaduto intorno alle 3.20 quando all'interno del locale c'erano circa una decina clienti. L'esplosione è stata udita da diversi residenti nel raggio di alcune centinaia di metri, ma fortunatamente non ha causato nessun ferito: solo qualche attimo di paura, l'edificio non ha riportato danni strutturali. Non sono ancora chiare le cause, per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.