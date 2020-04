Milano, spacca la vetrina di un negozio e ruba 15mila euro di occhiali: arrestato

È entrato nel negozio mandando in frantumi la vetrata, poi ha arraffato dai cassetti tutto quello che è riuscito a prendere e lo ha messo in un sacco. Il bottino? 15mila euro di occhiali. Ha cercato di scappare ma è stato tutto inutile. È stato arrestato dagli agenti della questura il 35enne che nella notte tra giovedì e venerdì 3 aprile ha cercato di mettere a segno un furto in un negozio di ottica in via Bramante a Milano (Zona Chinatown).

Tutto è accaduto intorno alle 3.30, come riportato dagli agenti della Questura. L'uomo, un marocchino irregolare in Italia, è stato intercettato dalle volanti di via Fatebenefratelli mentre cercava di scappare con la refurtiva. È stato inseguito in via Giorgione e braccato dopo che aveva gettato il sacco con gli occhiali all'interno del parco Lea Garofalo.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata dagli agenti della questura.