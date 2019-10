Incendio in via Paolo Sarpi a Milano, fumo nero da un negozio: pompieri al lavoro

Incendio in via Paolo Sarpi a Milano nella mattinata di domenica 20 ottobre. Le fiamme sono divampate prima delle 8 all'interno di un negozio di abbigliamento al civico 26 della Chinatown che commercia abbigliamento e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autobotti.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti. Fortunatamente non risultano né feriti né intossicati e il palazzo sovrastante non è stato evacuato. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.