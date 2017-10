Dimentica di rinnovare il permesso per la Ztl: gli arrivano 25 multe per duemila euro. Annullate

Venticinque multe per l'accesso alla zona a traffico limitato del quartiere di via Paolo Sarpi con il suo mini-van: motivo, si era dimenticato di rinnovare il permesso. Ora però è riuscito - tramite il giudice di pace - a farsi annullare i verbali. Lo riferisce Marianna Vazzana sul Giorno.

L'uomo ha campito che qualcosa non andava quando gli è arrivata la prima multa: l'ha pagata e poi si è immediatamente attivato per rinnovare il permesso. Nel frattempo, però, sono iniziati ad arrivargli tutti gli altri verbali, per un totale di circa duemila euro di sanzioni. A quel punto ha deciso di presentare ricorso, facendo leva sulla sua buona fede che il giudice di pace ha riconosciuto.

Il cittadino, che ha 48 anni, ha "raccolto" il testimone dell'azienda di famiglia (antennisti) dal padre 86enne, tra il 2016 e il 2017, con tanto di cambio di ragione sociale oltre che di titolarità dell'impresa. Insomma, molte incombenze. Tra queste doveva esserci anche il rinnovo del permesso, che (rilasciato nel 2014) è scaduto a gennaio 2017, ma il padre si sarebbe dimenticato di comunicarlo al figlio e dunque, da febbraio, sono iniziate ad arrivare le multe.

In totale, in due differenti ricorsi, due diversi giudici gli hanno annullato 24 multe. L'uomo ha dovuto presentare due diversi ricorsi per via dei tempi dalla notifica dei singoli verbali. La difesa ha puntato anche sul fatto che, dal Comune di Milano, non è arrivata alcuna comunicazione sull'imminente scadenza del permesso originario.