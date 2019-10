Piazzale Baiamonti, violento pestaggio: ragazzo preso a bottigliate, è grave

Violento pestaggio nella notte in piazzale Baiamonti, intorno alle 23. Coinvolte diverse persone, dai 18 ai 46 anni.

Ad avere la peggio è stato un 18enne italiano che, secondo i primi riscontri, è stato ferito a bottigliate. Da quanto è trapelato dalle ricostruzioni iniziali, il giovane, in compagnia di alcuni amici, sarebbe passato davanti a un bar gestito da cinesi. Per cause da accertare, forse per uno sguardo di troppo o un insulto, i due gruppi hanno iniziato a beccarsi verbalmente.

Il 18enne si è poi allontanato, ma è stato raggiunto diversi metri dopo da una gang di 7-8 persone - così dicono le testimonianze - che lo hanno preso a bottigliate all’interno di un ristorante vietnamita. Oltre al 18enne sono rimasti feriti alcuni avventori del locale estraneo alla vicenda.

Una donna, inoltre, avrebbe avuto un malore dopo aver assistito alla brutale aggressione. Sul posto Polizia di stato e 118 con diversi mezzi. Il 18enne è stato portato in condizioni gravi al Fatebenefratelli, ma, fortunatamente, nonostante tagli e contusioni, non è in pericolo di vita. Le altre persone sono state medicate in codice verde.

La polizia sta ora cercando di capire la dinamica dell'accaduto ed eventualmente procedere con le denunce.